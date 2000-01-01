Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Иран пригрозил США из-за танкеров с топливом для Венесуэлы | Фото:17.05 21:50   MIGnews.com

Иран пригрозил США из-за танкеров с топливом для Венесуэлы

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил ответить Соединенным Штатам Америки на преследование танкеров с топливом, которые направляются в Венесуэлу.

Об этом говорится в его письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства", – написал Зариф.

Он напомнил Вашингтону "об ответственности" за любые незаконные действия и о "праве иранской стороны принять необходимые и соразмерные шаги для противостояния угрозам".

Между тем заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США, и также предостерег Вашингтон от преследования танкеров.

"Заместитель главы МИД предупредил, что на любого рода угрозы в отношении иранских судов незамедлительно последует решительная реакция со стороны Ирана, а ответственность за это ляжет на правительство США", – сказано в заявлении МИД.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:49
Роспотребнадзор: от переболевшего COVID-19 можно заразиться
08:28
Сподвижники Ганца получают по 80-100 тысяч в месяц
08:07
Лапид выступил против аннексии Западного берега
07:48
Самолеты ЦАХАЛ уничтожили семерых проиранских боевиков
07:37
Рамат-Ган: Жертва назвала убийцу милым и хотела расстаться
07:23
Израиль накрыло рекордной волной аномальной жары
07:10
COVID-19: выявлена неожиданная опасность котов для людей
06:29
Видео: выход военного космоплана США на орбиту
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:10
Массовые протесты в Лондоне завершились арестами
02:37
Венсан Кассель не собирается смотреть фильмы Marvel
01:24
Убит 19-летний британский футболист
23:42
Новые случаи COVID-19 в Китае на границе с Россией
22:37
Ливни в Танзании унесли жизни более десятка человека
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  