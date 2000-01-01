Иран пригрозил США из-за танкеров с топливом для Венесуэлы
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил ответить Соединенным Штатам Америки на преследование танкеров с топливом, которые направляются в Венесуэлу.
Об этом говорится в его письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
"США должны уважать международное право, в частности, свободу судоходства", – написал Зариф.
Он напомнил Вашингтону "об ответственности" за любые незаконные действия и о "праве иранской стороны принять необходимые и соразмерные шаги для противостояния угрозам".
Между тем заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США, и также предостерег Вашингтон от преследования танкеров.
"Заместитель главы МИД предупредил, что на любого рода угрозы в отношении иранских судов незамедлительно последует решительная реакция со стороны Ирана, а ответственность за это ляжет на правительство США", – сказано в заявлении МИД.