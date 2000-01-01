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Смерть китайского посла в Израиле: теории заговора | Фото:17.05 21:29   MIGnews.com

Смерть китайского посла в Израиле: теории заговора

Смерть китайского посла в Израиле Ду Вэя стала причиной распространения в сети теорий заговоров.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В сети написали, что скоропостижная кончина дипломата в Израиле выглядит подозрительно. Некоторые приписали к трагедии критику со стороны государственного секретаря США Майка Помпео по поводу пандемии коронавируса COVID-19. Пользователи даже отметили, будто он приложил к этому руку.

Более того, в сети появились предположения, что посол скончался от COVID-19. А некоторые и вовсе обвинили во всем Израиль, призвав Китай мощно ответить государству на кончину посла.

Среди теорий заговора оказались Украина и Российская Федерация. Пользователи утверждали, что бывшая должность Вэя в Украине, со стороны которой часто предъявляются обвинения против России в убийствах и покушениях, каким-то образом повлияла на его миссию и кончину в Израиле.

"Я слышал, что его недавно перевели в Израиль из Украины. Я не заговорщик, но странно слышать эту новость вскоре после визита Помпео", – написали пользователи.


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