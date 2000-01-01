Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ганц встретился с Беннеттом: первые детали | Фото:17.05 19:58   MIGnews.com

Ганц встретился с Беннеттом: первые детали

Вечером, 17 мая, состоялась встреча заместителя премьер-министра и нового министра обороны Бенни Ганца с лидером "Ямина" Нафтали Беннеттом, который до сегодняшнего дня был главой минобороны.

Об этом сообщают израильские СМИ.

В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с передачей руководства министерством.

Уточняется, что церемония вступления в должность нового министра обороны Израиля состоится 18 мая.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:34
В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:50
Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
17:32
Хаменеи: Израиль понимает только язык силы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  