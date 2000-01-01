17.05 19:58 MIGnews.com

Ганц встретился с Беннеттом: первые детали

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вечером, 17 мая, состоялась встреча заместителя премьер-министра и нового министра обороны Бенни Ганца с лидером "Ямина" Нафтали Беннеттом, который до сегодняшнего дня был главой минобороны.Об этом сообщают израильские СМИ.В частности, стороны обсудили вопросы, связанные с передачей руководства министерством.Уточняется, что церемония вступления в должность нового министра обороны Израиля состоится 18 мая.