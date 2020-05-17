Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль

"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", – сказал в телеграмме Владимир Путин.
"Мы тепло приветствуем объявление о формировании нового правительства Израиля. Нам очень повезло, что у нас в Иерусалиме есть такие сильные и опытные партнеры. Мы будем работать вместе для безопасности и процветания наших народов", – написал Помпео.
We warmly welcome the announcement of the formation of a new Government of Israel. We are extremely fortunate to have such strong and experienced partners in Jerusalem, and we will work together to advance the security and prosperity of our peoples. pic.twitter.com/M8KpYHbNFV
"Поздравляю премьер-министра Нетаниягу, Ганца, Государство Израиль и народ Израиля с созданием нового правительства. Соединенные Штаты рассчитывают работать с вами над укреплением невероятно прочных и неразрывных отношений", – сказал в свою очередь Фридман.
Congratulations and Mazal Tov to PM Netanyahu, APM & MOD Gantz, the State of Israel and the People of Israel on the formation of a new government. The United States looks forward to working with you to enhance our already incredibly strong relationship & unbreakable bond.