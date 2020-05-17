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Помпео и Фридман поздравили Израиль | Фото:17.05 19:27   MIGnews.com

Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль

Президент Российской Федерации Владимир Путин, государственный секретарь Соединненых Штатов Америки Майк Помпео и посол США в Израиле Дэвид Фридман поздравили Израиль с формированием нового правительства единства.

"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", – сказал в телеграмме Владимир Путин.

"Мы тепло приветствуем объявление о формировании нового правительства Израиля. Нам очень повезло, что у нас в Иерусалиме есть такие сильные и опытные партнеры. Мы будем работать вместе для безопасности и процветания наших народов", – написал Помпео.


"Поздравляю премьер-министра Нетаниягу, Ганца, Государство Израиль и народ Израиля с созданием нового правительства. Соединенные Штаты рассчитывают работать с вами над укреплением невероятно прочных и неразрывных отношений", – сказал в свою очередь Фридман.




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