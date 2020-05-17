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Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца | Фото:17.05 19:02   MIGnews.com

Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца

В воскресенье, 17 мая, министр Исраэль Кац выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью китайского посла в Израиле.

Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Меня ошеломила трагическая новость о внезапной смерти Ду Вэя, посла Китайской Народной Республики в государстве Израиль. Посол Ду Вэй был выдающимся дипломатом. За короткое время пребывания в Израиле он успел внести свой вклад в развитие отношений между нашими государствами", – заявил он.

Кац выразил искренние соболезнования от имени народа Израиля и от себя лично министерству иностранных дел КНР и семье посла Ду.




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