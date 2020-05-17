Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца

Об этом он написал в своем официальном микроблоге в Twitter.
"Меня ошеломила трагическая новость о внезапной смерти Ду Вэя, посла Китайской Народной Республики в государстве Израиль. Посол Ду Вэй был выдающимся дипломатом. За короткое время пребывания в Израиле он успел внести свой вклад в развитие отношений между нашими государствами", – заявил он.
Кац выразил искренние соболезнования от имени народа Израиля и от себя лично министерству иностранных дел КНР и семье посла Ду.
I was shocked to hear tragic news regarding the sudden death of H.E Du Wei, Ambassador of the People’s Republic of China to the state of Israel.