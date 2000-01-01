Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства | Фото:17.05 18:50   MIGnews.com

Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства

Новое коалиционное правительство имеет четыре основных пункта на повестке дня.

Об этом после приведения к присяге рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

По его словам, первая миссия правительства – борьба с кризисом, вызванным коронавирусом COVID-19.
Вторая – возрождение экономики и принятие государственного бюджета. Нетаниягу признал, что экономика не может быть быстро возрождена, пока бушует коронавирус.

Третий пункт – это борьба с Ираном. "Они не оставляют свои усилия по получению ядерного оружия. Пока я премьер-министр, Иран не получит ядерного оружия", – отметил он.

Четвертый – борьба с расследованием так называемых военных преступлений в Международном уголовном суде.

"Это – стратегическая угроза для Израиля и Армии обороны Израиля", – отметил Нетаниягу.

Пятый – дипломатическая проблема распространение суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:34
В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:58
Ганц встретился с Беннеттом: первые детали
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
17:32
Хаменеи: Израиль понимает только язык силы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  