Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
Новое коалиционное правительство имеет четыре основных пункта на повестке дня.
Об этом после приведения к присяге рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
По его словам, первая миссия правительства – борьба с кризисом, вызванным коронавирусом COVID-19.
Вторая – возрождение экономики и принятие государственного бюджета. Нетаниягу признал, что экономика не может быть быстро возрождена, пока бушует коронавирус.
Третий пункт – это борьба с Ираном. "Они не оставляют свои усилия по получению ядерного оружия. Пока я премьер-министр, Иран не получит ядерного оружия", – отметил он.
Четвертый – борьба с расследованием так называемых военных преступлений в Международном уголовном суде.
"Это – стратегическая угроза для Израиля и Армии обороны Израиля", – отметил Нетаниягу.
Пятый – дипломатическая проблема распространение суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.