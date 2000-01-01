17.05 18:50 MIGnews.com

Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства

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Новое коалиционное правительство имеет четыре основных пункта на повестке дня.Об этом после приведения к присяге рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.По его словам, первая миссия правительства – борьба с кризисом, вызванным коронавирусом COVID-19.Вторая – возрождение экономики и принятие государственного бюджета. Нетаниягу признал, что экономика не может быть быстро возрождена, пока бушует коронавирус.Третий пункт – это борьба с Ираном. "Они не оставляют свои усилия по получению ядерного оружия. Пока я премьер-министр, Иран не получит ядерного оружия", – отметил он.Четвертый – борьба с расследованием так называемых военных преступлений в Международном уголовном суде."Это – стратегическая угроза для Израиля и Армии обороны Израиля", – отметил Нетаниягу.Пятый – дипломатическая проблема распространение суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.