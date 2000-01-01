17.05 19:10 MIGnews.com

Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил сожаление о том, что "Ямина" не вошла в правительство.Об этом он заявил во время интервью после церемонии приведения к присяге, которая состоялась в воскресенье, 17 мая.В частности, глава нового правительства отметил, что "не захлопывал дверь" перед партией."Я очень сожалею о партии "Ямина". Мы предложили им министерство образования, министерство по делам Иерусалима и еврейского наследия, отдел по вопросам поселений. Я не захлопнул дверь перед ними", – пояснил Нетаниягу.