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Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией на захлопывал | Фото:17.05 19:10   MIGnews.com

Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил сожаление о том, что "Ямина" не вошла в правительство.

Об этом он заявил во время интервью после церемонии приведения к присяге, которая состоялась в воскресенье, 17 мая.

В частности, глава нового правительства отметил, что "не захлопывал дверь" перед партией.

"Я очень сожалею о партии "Ямина". Мы предложили им министерство образования, министерство по делам Иерусалима и еврейского наследия, отдел по вопросам поселений. Я не захлопнул дверь перед ними", – пояснил Нетаниягу.


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