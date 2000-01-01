17.05 18:14 MIGnews.com
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что новое правительство будет работать над восстановлением экономики, которая столкнулась с кризисом из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Соответствующее заявление он сделал после церемонии приведения к присяге.
"Никто не знает, будет ли вторая волна или нет. Никто этого этого не знает, но нам нужно подготовиться ко второй волне", – подчеркнул Нетаниягу.
По его словам, новое правительство сосредоточится на восстановлении экономики Израиля.
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