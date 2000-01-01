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Нетаниягу: новое правительство займется экономикой | Фото: AFP17.05 18:14   MIGnews.com

Нетаниягу: новое правительство займется экономикой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что новое правительство будет работать над восстановлением экономики, которая столкнулась с кризисом из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал после церемонии приведения к присяге.

"Никто не знает, будет ли вторая волна или нет. Никто этого этого не знает, но нам нужно подготовиться ко второй волне", – подчеркнул Нетаниягу.

По его словам, новое правительство сосредоточится на восстановлении экономики Израиля.


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