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Кнессет проголосовал за создание нового правительства | Фото:17.05 17:22   MIGnews.com

Правительство сформировано: какие задачи на повестке дня

В воскресенье, 17 мая, в Кнессете официально проголосовали за создание нового коалиционного правительства.

За это решение отдали свои голоса 73 депутата. К 17:40 все 34 министра были приведены к присяге.

Первым клятву принес премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который официально продолжит занимать этот пост в течение 18 месяцев. Он пообещал хранить верность государству Израиль и его законам.



После него клятву принес председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в качестве министра обороны и заместителя премьер-министра. Через 18 месяцев он сменит Нетаниягу на посту главы правительства.

Член Кнессета от партии "Ликуд" и будущий посол Израиля в США и ООН Гилад Эрдан сделал селфи на заседании с Биньямином Нетаниягу и Бенни Ганцем.

"Когда еще представится возможность сделать селфи сразу с двумя премьер-министрами", – написал Эрдан под фото.



Он поздравил премьер-министра, заместителя премьер-министра и израильтян с формированием нового правительства. Ганц через 18 месяцев сменит Нетаниягу.

После приведения к присяге во время интервью премьер-министр рассказал, что новое правительство займется восстановлением экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса.

"Никто не знает, будет ли вторая волна или нет. Никто этого этого не знает, но нам нужно подготовиться ко второй волне. Пока нет вакцины, вирус может вернуться", – подчеркнул Нетаниягу.

По словам премьер-министра, тот факто, что в Израиле удалось предотвратить эпидемию, не означает, что стоит останавливаться. Он предупредил, что борьба с коронавирусом будет длиться еще очень долго. Однако добавил, что хочет оказаться неправым по поводу данного прогноза.

Также премьер-министр прокомментировал ситуацию с партией "Ямина".

"Я очень сожалею о партии "Ямина". Мы предложили им министерство образования, министерство по делам Иерусалима и еврейского наследия, отдел по вопросам поселений. Я не захлопнул дверь перед ними", – пояснил Нетаниягу.

Основные задачи, которые на повестке дня

Нетаниягу также перечислил основные пункты, которые будут стоять на повестке дня у нового правительства.

1) борьба с кризисом, вызванным коронавирусом COVID-19.
2) возрождение экономики и принятие закона о государственном бюджете.
3) борьба с Ираном, который всячески пытается получить ядерное оружие.
4) борьба с расследованием так называемых военных преступлений в Международном уголовном суде.
5) дипломатическая проблема вокруг распространения израильского суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.

Поздравления Израилю с формированием нового правительства

Президент Российской Федерации Владимир Путин, государственный секретарь Соединненых Штатов Америки Майк Помпео и посол США в Израиле Дэвид Фридман поздравили Израиль.

"Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", – сказал в телеграмме Владимир Путин.

"Мы тепло приветствуем объявление о формировании нового правительства Израиля. Нам очень повезло, что у нас в Иерусалиме есть такие сильные и опытные партнеры. Мы будем работать вместе для безопасности и процветания наших народов", – написал Помпео.


"Поздравляю премьер-министра Нетаниягу, Ганца, Государство Израиль и народ Израиля с созданием нового правительства. Соединенные Штаты рассчитывают работать с вами над укреплением невероятно прочных и неразрывных отношений", – сказал в свою очередь Фридман.



Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Нетаниягу со вступлением в должность премьер-министра и пожелала успехов в борьбе с COVID-19.

"Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса", – сказала она, добавив, что с нетерпением ждем продолжения сотрудничества.

Канцлер Австрии Себастьян Курц тоже присоединился к поздравлениям, заявив, что его государство продолжит усилия по борьбе с антисемитизмом.

"Искренне поздравляю Биньямина Нетаниягу с повторным назначением на пост премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду углубления прекрасных отношений между Израилем и Австрией в дальнейшем. Мы продолжим наши усилия по борьбе со всеми формами антисемитизма и антисионизма", – отметил он.



Как отреагировал ХАМАС

Пресс-секретарь террористической организации Хазам Касам заявил, что формирование правительства Израиля прибавит проблем.

"Создание нового правительства, верного сионистской идеологии, увеличивает проблемы, стоящие перед палестинцами. Наш палестинский народ не волнует, в какую внешнюю обертку завернуто очередное сионистское правительство. Мы продолжим нашу легитимную борьбу до полного возвращения всей нашей земли и святых мест, которые на ней находятся", – сказал он.

По словам представителя ХАМАСа, теперь потребуется "объединение всех сил и энергии" палестинцев для борьбы "с этим экстремистским правительством", объявившим "аннексию Западного берега" главным приоритетом.


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