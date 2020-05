17.05 17:22 MIGnews.com

Правительство сформировано: какие задачи на повестке дня

ברוב של 73 תומכים: הכנסת אישרה את הקמת ממשלת ישראל ה-35 בהצבעה במליאה pic.twitter.com/mY9Sam0BlP — כאן חדשות (@kann_news) May 17, 2020

כמה הזדמנויות יש לעשות סלפי עם שני ראשי ממשלה יחד? רגע מרגש. ברכות לראש הממשלה ולראש הממשלה החלופי. ולמרות הציניות, גם למדינת ישראל. pic.twitter.com/SH1WdtteJo — גלעד ארדן Gilad Erdan (@giladerdan1) May 17, 2020

We warmly welcome the announcement of the formation of a new Government of Israel. We are extremely fortunate to have such strong and experienced partners in Jerusalem, and we will work together to advance the security and prosperity of our peoples. pic.twitter.com/M8KpYHbNFV — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 17, 2020

Congratulations and Mazal Tov to PM Netanyahu, APM & MOD Gantz, the State of Israel and the People of Israel on the formation of a new government. The United States looks forward to working with you to enhance our already incredibly strong relationship & unbreakable bond. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) May 17, 2020

Sincere congratulations to @Netanyahu on your reappointment as Prime Minister of the State of #Israel. I look forward to deepening the excellent relations between ISR & AUT with you even further. We'll continue our efforts to fight antisemitism and anti-Zionism in all its forms. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 17, 2020

В воскресенье, 17 мая, в Кнессете официально проголосовали за создание нового коалиционного правительства.За это решение отдали свои голоса 73 депутата. К 17:40 все 34 министра были приведены к присяге.Первым клятву принес премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который официально продолжит занимать этот пост в течение 18 месяцев. Он пообещал хранить верность государству Израиль и его законам.После него клятву принес председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц в качестве министра обороны и заместителя премьер-министра. Через 18 месяцев он сменит Нетаниягу на посту главы правительства.Член Кнессета от партии "Ликуд" и будущий посол Израиля в США и ООН Гилад Эрдан сделал селфи на заседании с Биньямином Нетаниягу и Бенни Ганцем."Когда еще представится возможность сделать селфи сразу с двумя премьер-министрами", – написал Эрдан под фото.Он поздравил премьер-министра, заместителя премьер-министра и израильтян с формированием нового правительства. Ганц через 18 месяцев сменит Нетаниягу.После приведения к присяге во время интервью премьер-министр рассказал , что новое правительство займется восстановлением экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса."Никто не знает, будет ли вторая волна или нет. Никто этого этого не знает, но нам нужно подготовиться ко второй волне. Пока нет вакцины, вирус может вернуться", – подчеркнул Нетаниягу.По словам премьер-министра, тот факто, что в Израиле удалось предотвратить эпидемию, не означает, что стоит останавливаться. Он предупредил, что борьба с коронавирусом будет длиться еще очень долго. Однако добавил, что хочет оказаться неправым по поводу данного прогноза.Также премьер-министр прокомментировал ситуацию с партией "Ямина". "Я очень сожалею о партии "Ямина". Мы предложили им министерство образования, министерство по делам Иерусалима и еврейского наследия, отдел по вопросам поселений. Я не захлопнул дверь перед ними", – пояснил Нетаниягу.Нетаниягу также перечислил основные пункты , которые будут стоять на повестке дня у нового правительства.1) борьба с кризисом, вызванным коронавирусом COVID-19.2) возрождение экономики и принятие закона о государственном бюджете.3) борьба с Ираном, который всячески пытается получить ядерное оружие.4) борьба с расследованием так называемых военных преступлений в Международном уголовном суде.5) дипломатическая проблема вокруг распространения израильского суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.Президент Российской Федерации Владимир Путин, государственный секретарь Соединненых Штатов Америки Майк Помпео и посол США в Израиле Дэвид Фридман поздравили Израиль "Высоко ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие обстоятельно, по-деловому обсуждать любые, в том числе самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Израиля, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности", – сказал в телеграмме Владимир Путин."Мы тепло приветствуем объявление о формировании нового правительства Израиля. Нам очень повезло, что у нас в Иерусалиме есть такие сильные и опытные партнеры. Мы будем работать вместе для безопасности и процветания наших народов", – написал Помпео."Поздравляю премьер-министра Нетаниягу, Ганца, Государство Израиль и народ Израиля с созданием нового правительства. Соединенные Штаты рассчитывают работать с вами над укреплением невероятно прочных и неразрывных отношений", – сказал в свою очередь Фридман.Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Нетаниягу со вступлением в должность премьер-министра и пожелала успехов в борьбе с COVID-19."Я желаю вам и гражданам Израиля силы, решимости и успехов в борьбе с пандемией коронавируса", – сказала она, добавив, что с нетерпением ждем продолжения сотрудничества.Канцлер Австрии Себастьян Курц тоже присоединился к поздравлениям, заявив, что его государство продолжит усилия по борьбе с антисемитизмом."Искренне поздравляю Биньямина Нетаниягу с повторным назначением на пост премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду углубления прекрасных отношений между Израилем и Австрией в дальнейшем. Мы продолжим наши усилия по борьбе со всеми формами антисемитизма и антисионизма", – отметил он.Пресс-секретарь террористической организации Хазам Касам заявил , что формирование правительства Израиля прибавит проблем."Создание нового правительства, верного сионистской идеологии, увеличивает проблемы, стоящие перед палестинцами. Наш палестинский народ не волнует, в какую внешнюю обертку завернуто очередное сионистское правительство. Мы продолжим нашу легитимную борьбу до полного возвращения всей нашей земли и святых мест, которые на ней находятся", – сказал он.По словам представителя ХАМАСа, теперь потребуется "объединение всех сил и энергии" палестинцев для борьбы "с этим экстремистским правительством", объявившим "аннексию Западного берега" главным приоритетом.