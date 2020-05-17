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Ярив Левин назначен спикером Кнессета | Фото:17.05 16:58   MIGnews.com

Ярив Левин назначен спикером Кнессета

Депутат партии "Ликуд" Ярив Левин назначен спикером Кнессета.

За соответствующее решение проголосовали 71 из 120 депутатов парламента.



В своей первой речи в качестве спикера Левин поклялся сохранить сильную законодательную власть.

"Взаимная критика между тремя ветвями власти вполне естественна, и это – не проблема демократии, а одно из ее главных преимуществ. Мы должны уважать судебную систему", – подчеркнул он.

Ранее в сеть слили "почти окончательный" список министров в правительстве и глав комитетов в Кнессете.


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