17.05 16:58 MIGnews.com
Ярив Левин назначен спикером Кнессета
Депутат партии "Ликуд" Ярив Левин назначен спикером Кнессета.
За соответствующее решение проголосовали 71 из 120 депутатов парламента.
В своей первой речи в качестве спикера Левин поклялся сохранить сильную законодательную власть.
"Взаимная критика между тремя ветвями власти вполне естественна, и это – не проблема демократии, а одно из ее главных преимуществ. Мы должны уважать судебную систему", – подчеркнул он.
Ранее в сеть слили "почти окончательный" список
министров в правительстве и глав комитетов в Кнессете.
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