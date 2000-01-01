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Лапид: израильтяне ненавидят политику и заслуживают лучшего | Фото:17.05 14:46   MIGnews.com

Лапид: израильтяне ненавидят политику и заслуживают лучшего

Председатель Еш Атид-Телем и предполагаемый лидер оппозиции Яир Лапид в своем выступлении в Кнессете раскритиковал новое правительство после обращений Биньямина Нетаниягу и Бенни Ганца.

"Сегодня это здание утратило доверие израильской общественности. Люди ненавидят политиков, они ненавидят политику. Они не верят, что политика представляет ценности. Они определенно не верят, что это имеет отношение к их жизни. Они правы. Политика берет их деньги и ничего им не возвращает. Между политикой и реальной жизнью реальных людей нет никакой связи", - заявил Лапид.

По словам депутата, это самое большое правительство в истории Израиля. "Коронавирус - это оправдание коррумпированной партии за счет налогоплательщика."

"После всех пустых разговоров о "чрезвычайном правительстве", правительство, которое формируется сегодня, является крупнейшим и самым расточительным в истории страны. 36 министров, 16 заместителей министров. Вы называете это чрезвычайным правительством? 52 офиса. В Израиле менее 50 пациентов с коронавирусами находятся на ИВЛ; у нас больше министров и заместителей министров, чем пациентов на жизнеобеспечении. Мы можем поставить министра или заместителя министра рядом с каждой кроватью, и у нас останется еще двое", - иронизирует он.

Лапид считает, что "израильтяне заслуживают лучшего" и пообещал, что оппозиция "будет здесь, чтобы напомнить им, что все может быть иначе".

"Есть альтернатива, другое руководство. Не руководство, которое заботится только о своих рабочих местах. Руководство, приверженное ценностям, изменениям, которые мы хотим привести. Любить иудаизм, но бороться с религиозным принуждением. Чтобы противостоять расизму. Чтобы бороться с коррупцией. Защищать нашу демократию от тех, кто стремится ее уничтожить."


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