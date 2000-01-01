17.05 14:05 MIGnews.com

Нетаниягу: суверенитет над Западным берегом приблизит мир

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что новое правительство будет бороться с попытками Международного уголовного суда преследовать Израиль за "строительство детского сада в [районе Иерусалима] Гило и домов в [поселении] Шило".Глава правительства назвал это решение "лицемерием".По его словам, израильский закон должен быть распространен на Западный берег, чтобы приблизить мир."Не будет мира с оккупацией и апартеидом!", - выкрикнул депутат Объединенного арабского списка Юсеф Джабарин, после чего его сняли с пленарного заседания после получения трех предупреждений.Нетаниягу продолжил и приветствовал поддержку этого шага со стороны Соединенных Штатов.