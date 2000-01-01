Нетаниягу: суверенитет над Западным берегом приблизит мир
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что новое правительство будет бороться с попытками Международного уголовного суда преследовать Израиль за "строительство детского сада в [районе Иерусалима] Гило и домов в [поселении] Шило".
Глава правительства назвал это решение "лицемерием".
По его словам, израильский закон должен быть распространен на Западный берег, чтобы приблизить мир.
"Не будет мира с оккупацией и апартеидом!", - выкрикнул депутат Объединенного арабского списка Юсеф Джабарин, после чего его сняли с пленарного заседания после получения трех предупреждений.
Нетаниягу продолжил и приветствовал поддержку этого шага со стороны Соединенных Штатов.