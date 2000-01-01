17.05 13:50 MIGnews.com

Депутаты оппозиции пытались прервать речь Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Оппозиционные законодатели попытались несколько раз прервать премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его выступления в Кнессете. Несколько депутатов парламента получили многочисленные предупреждения."Взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием" - выкрикивали члены оппозиционных партий."У новых членов Кнессета есть иллюзия, что противостояние мне со временем поможет им. По своему опыту я могу сказать, что это не работает", - ответил им Нетаниягу.