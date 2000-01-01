Депутаты оппозиции пытались прервать речь Нетаниягу
Оппозиционные законодатели попытались несколько раз прервать премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время его выступления в Кнессете. Несколько депутатов парламента получили многочисленные предупреждения.
"Взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием" - выкрикивали члены оппозиционных партий.
"У новых членов Кнессета есть иллюзия, что противостояние мне со временем поможет им. По своему опыту я могу сказать, что это не работает", - ответил им Нетаниягу.