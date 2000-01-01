17.05 13:32 MIGnews.com

Нетаниягу: правительство единства - выбор народа

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, открывая церемонию приведения к присяге 35-го правительства Израиля, заявил, что правительство единства является не только единственным вариантом, а и выбором общественности."Народ хочет правительства единства, и это то, что народ получит", - отметил Нетаниягу в Кнессете, объясняя, что четвертые выборы обойдутся стране дороже, чем новое правительство, которое станет крупнейшим в истории Израиля с 34 министрами."Я уверен, что мы будем работать на благо людей", - добавил премьер.Нетаниягу добавил, что он и лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отбросили разногласия ради страны. "Мы решили служить людям вместе", - заявил он.