Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу: `правительство единства - выбор общественности` | Фото:17.05 13:32   MIGnews.com

Нетаниягу: правительство единства - выбор народа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, открывая церемонию приведения к присяге 35-го правительства Израиля, заявил, что правительство единства является не только единственным вариантом, а и выбором общественности.

"Народ хочет правительства единства, и это то, что народ получит", - отметил Нетаниягу в Кнессете, объясняя, что четвертые выборы обойдутся стране дороже, чем новое правительство, которое станет крупнейшим в истории Израиля с 34 министрами.

"Я уверен, что мы будем работать на благо людей", - добавил премьер.

Нетаниягу добавил, что он и лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц отбросили разногласия ради страны. "Мы решили служить людям вместе", - заявил он.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:55
ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии
20:34
В Израиле – 272 жертвы COVID-19, 16617 зараженных
20:30
Транспорт после коронавируса: будет только хуже
20:09
ХАМАС: создание нового правительства добавило проблем
19:58
Ганц встретился с Беннеттом: первые детали
19:48
Китайский эксперт предупреждает о второй волне COVID-19
19:27
Путин, Помпео и Фридман поздравили Израиль
19:10
Нетаниягу по поводу Ямина: дверь перед партией не захлопывал
19:02
Смерть китайского посла в Израиле: заявление Исраэля Каца
18:50
Нетаниягу перечислил основные задачи нового правительства
18:35
МУС становится "орудием войны" против Израиля
18:14
Нетаниягу: новое правительство займется экономикой
17:53
Джонсон: вакцины против COVID-19 может никогда и не быть
17:35
Гилад Эрдан сделал селфи с двумя премьерами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  