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Нир Баркат не получит должность министра | Фото:17.05 12:42   MIGnews.com

Нир Баркат не получит должность министра

Бывший мэр Иерусалима Нир Баркат не будет назначен министром в новом правительстве. Об этом стало известно 17 мая после встречи чиновника с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

В заявлении, опубликованном после встречи, Нетаниягу сказал: "Я встретился с депутатом Нир Баркатом, которого я очень ценю. Нир Баркат заслуживает руководящих должностей как в "Ликуде", так и в правительстве."

"К сожалению, это не помогло до присяги правительства. Я приложу большие усилия, чтобы интегрировать Барката в высшую правительственную должность в будущем", - добавил глава правительства.

Баркат - второй из первой десятки членов списка "Ликуд", который не будет приведен к присяге в качестве министра. Ранее Гидеон Саар отказался от должности посла в ООН.

Высокопоставленные чиновники "Ликуда", которые, по-видимому, сегодня будут исключены из правительства, это Гидеон Саар (5-е место в списке), Нир Баркат (9-е место), Ави Дихтер (11-е место) и Цахи Ханегби (15-е место).

Накануне выборов Нетаниягу пообещал назначить Барката министром финансов после выборов, но позже отказался от обещания, заявив, что оно будет зависеть от формирования правого правительства.


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