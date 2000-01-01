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Яалон: предложили создать министра горячей и холодной воды | Фото:17.05 11:37   MIGnews.com

Яалон: предложили создать министра горячей и холодной воды

Моше Яалон, глава партии Телем, отреагировал на назначение Зеева Элькина министром водных ресурсов. Он заявил, что "кто-то предложил разделить должность на министра горячей и холодной воды".

"Когда было решено создать для Элкина должность министра водных ресурсов, кто-то предложил разделить портфель на министра горячей воды и министра холодной воды...", - сообщил Яалон.

"Нам нужен министр напитков, потому что кто-то здесь пьян!"

"Если бы это не происходило в нашей стране, это могло бы быть забавно ... ", - добавил политик.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил депутата "Ликуда" Зеева Элькина, бывшего министра охраны окружающей среды, на новую должность министра высшего образования и министра водных ресурсов в новом правительстве.


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