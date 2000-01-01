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Родители: маски в классе - издевательство над детьми 17.05 11:36   MIGnews.com

Родители: маски в классе - издевательство над детьми

Инструкции министерства здравоохранения Израиля, согласно которым все дети, начиная с четвертого класса и выше должны носить во время уроков маски, подвергается сильнейшей критике - в первую очередь, со стороны родителей.

Национальный родительский комитет Израиля требует отменить обязанность носить маски - в первую очередь из-за сильнейшей жары, обрушившейся на Израиль. Согласно тем же инструкциям министерства здравоохранения, уроки должны проходить в классах с открытыми окнами - а значит, кондиционеры работать не будут.

В заявлении родительского комитета говорится: “Инструкции о ношении масок в классе трудно претворить в жизнь, с учетом наступающей летней жары”.

Родители также указывают на то, что ношение масок в классах не имеет смысла, потому что дети после уроков все равно играют на детских площадках без масок.

Эйнав Йолевич, клинический психолог также указывает на дополнительные трудности: “Маска очень раздражает глаза и лицо, и отвлекает внимание и не позволяет детям с различными отклонениями сосредоточиться на изучаемом предмете. Дети также могут пропустить разные малозаметные, но важные чувства, выражаемые лицом. Во многих случаях это может привести к стрессу и приступы паники”.


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