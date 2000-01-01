17.05 12:22 MIGnews.com

Обвинительное заключение против Мандельблитта

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Прокурор Тони Гольденберг, по окончании расследования в отношении Авихая Мандельблитта в рамках “дела Харпапза” написала подробное мнение о характере его деятельности. К нему она приложила, в качестве дополнения “обвинительное заключение против Мандельблитта”.Обвинительное заключение опубликовано журналисткой Аелой Хасон и озаглавлен “Дополнительное вранье Авихая Мандельблитта государственному контролеру относительно разговоров в с начальником Генштаба и его помощником во время следствия”.В документе сообщается: “В разговорах Мандельблитта с Ашкенази в период с 8 августа 2010 года по 7 октября 2010 года мы слышим, что главный военный прокурор сохранил “открытый канал связи” с начальником Генштаба и докладывал ему о позициях всех причастных к делу, о версиях допрашиваемых, и о своем намерении продолжать предоставлять такую информацию. Он также говорил ему о том, что будет защищать интересы начальника Генштаба и сообщать ему о том, что ему готовят”.В еще одном юридическом мнении прокурора Гольденберг говорится: “Главная информация докладов Мандельблитта - о позициях сторон и содержание документов расследования, это было передано в ходе разговора, состоявшегося 26 сентября 2010 года”. Именно этот разговор запрятан в сейфе под предлогом того, что речь идет о незаконной прослушке.С точки зрения прокурора Гольденберг, после того, как она выдвинула все эти тяжелые обвинения, дело закрылось - за недостатком улик.Также следует отметить, что в разговоре с корреспондентами газеты Едиот Ахронот юридический совтеник Авихай Мандельблитт сообщает о том, что у него “нет никаких возражений против того, чтобы эту запись прослушали судьи Верховного Суда”. Это означает, что все версии, ранее выдвинутые защитниками прокуратуры и Мандельблитта о том, что “БАГАЦ прослушал записи и вынес решение в пользу Мандельблитта” не соответствуют действительности.Генеральная прокуратура Израиля попыталась отбить нападки журналистки Аелы Хасон, обвиняющей прокуроров в том, что те скрывают важные материалы о том, как было закрыто расследование в отношении Авихая Мандельблитта в рамках “дела Харпаза”.Хасон 10 мая показала по 13-му каналу мейл прокурора Тель-Авивского округа Тони Голдьденберг, который был направлен в адрес генерального прокурора Шая Ницана в мае 2010 года. Мейл доказывает факт существования “золотой улики” - записи прослушки разговора главного военного прокурора Авихая Мандельблитта с начальником Генштаба Габи Ашкенази, в котором Мандлеьблитт обещает Ашкенази “закрыть дело”.По версии прокуратуры, мейл, опубликованный Хасон “не доказывает ничего”, и противоречит выдвигаемым ею обвинениям. Прокуратура сообщает: “ В мейле были сделаны различные изменения. Так, было изменено имя получателя, а также дата отправления”.