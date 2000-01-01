17.05 12:38 MIGnews.com
Гидон Саар "вежливо отказался" от поста посла в ООН
Влиятельный функционер Ликуда Гидон Саар, считающийся главным соперником Биньямина Нетаниягу в партии, рассказал о предложении, которое сделал ему премьер-министр.
Саар сказал: "Мне было сделано единственное предложение - от которого я вежливо отказался. Еще 9 мая мне предложили стать послом Израиля в ООН”.
Саар сказал: “Я счастлив тем доверием, которое мне было оказано членами Ликуда и всем израильским народом, избравшими меня в Кнессет”.
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