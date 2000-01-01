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Гидон Саар `вежливо отказался` от поста посла в ООН 17.05 12:38   MIGnews.com

Гидон Саар "вежливо отказался" от поста посла в ООН

Влиятельный функционер Ликуда Гидон Саар, считающийся главным соперником Биньямина Нетаниягу в партии, рассказал о предложении, которое сделал ему премьер-министр.

Саар сказал: "Мне было сделано единственное предложение - от которого я вежливо отказался. Еще 9 мая мне предложили стать послом Израиля в ООН”.

Саар сказал: “Я счастлив тем доверием, которое мне было оказано членами Ликуда и всем израильским народом, избравшими меня в Кнессет”.


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