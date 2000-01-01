"Нетаниягу оставил независимых людей вне правительства"
Публицист Шимон Риклин, поддерживавший премьер-министра Биньямина Нетаниягу, опубликовал пост, в котором обвинил главу правительства в оставлении "деятелей с независимым мышлением". Об этом он заявил в Twitter в воскресенье, 17 мая.
"Беннетт, Шакед, Смотрич. Они не одни. Похоже, что Элькин, Штайниц, Баркат, Саар и Дихтер (неполный список) тоже ничего не получили", - написал Риклин. (Позднее было объявлено, что Зеев Элькин будет назначен министром высшего образования и министром водных ресурсов, а также министром транспорта во второй половине срока.)
"Оставлять тех, кто способен думать самостоятельно, - очень плохие новости для "Ликуда" и правого лагеря, - продолжил он, - и, к сожалению, ошибка Нетаниягу".
"Еще не поздно это исправить", - заключил Риклин.
Депутат "Ямины" Бецалель Смотрич ответил на твит Риклина, написав: "Записывай, Шимон. Нетаниягу собирается признать арабское государство на основе плана Трампа, под прикрытием четверти суверенитета над небольшой частью области. Поэтому он нуждается в правительстве послушных людей, говорящих "да", вокруг него, которые не будут создавать проблемы."
"Мы будем бороться с этим извне в меру своих возможностей. Я надеюсь, что несколько идеалистов "Ликуда" (большинство из которых, очевидно, будут исключены) будут сотрудничать."