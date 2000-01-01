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Элькин получил два министерства в новом правительстве | Фото:17.05 10:33   MIGnews.com

Элькин получил два министерства в новом правительстве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил депутата "Ликуда" Зеева Элькина, бывшего министра охраны окружающей среды, на новую должность министра высшего образования и министра водных ресурсов в новом правительстве.

Согласно заявлению партии, портфель высшего образования включает в себя ответственность за университеты и все дополнительные образовательные программы, выходящие за рамки регулярного обучения под эгидой Министерства образования.

Портфель водных ресурсов включает "все вопросы водных ресурсов, которые находятся в ведении Министерства энергетики". Элкин также будет заседать в кабинете безопасности.

Через полтора года он возглавит министерство транспорта, которая сейчас находится под руководством Мири Регев. Она же станет министром иностранных дел.

"Министр Элькин провел революцию в области охраны окружающей среды и снижения загрязнения воздуха от транспорта. Это также внесло большой вклад в развитие города Иерусалима в беспрецедентных масштабах", - заявил Нетаниягу.


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