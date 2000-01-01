17.05 10:32 MIGnews.com

Цахи Анегби "зол и разочарован" после встречи с Нетаниягу

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Приближенные к влиятельному функционеру Ликуда Цахи Анегби сообщили телеканалу КАН, что он остался “зол и разочарован” после встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Ранее Анегби открыто угрожал Нетаниягу что будет бойкотировать церемонию приведения к присяге правительства в случае, если ему не будет предоставлена министерская должность.Между тем, влиятельный функционер Ликуда Гидон Саар, считающийся главным соперником Биньямина Нетаниягу в партии, рассказал о предложении, которое сделал ему премьер-министр.Саар сказал: "Мне было сделано единственное предложение - от которого я вежливо отказался. Еще 9 мая мне предложили стать послом Израиля в ООН”.Саар сказал: “Я счастлив тем доверием, которое мне было оказано членами Ликуда и всем израильским народом, избравшими меня в Кнессет”.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проинформировал министра энергетики Юваля Штайница о том, что тот не будет занимать эту должность в новом правительстве.Штайниц считается одним из наиболее преданных сторонников Нетаниягу в Ликуде. Штайниц был министром с 2009 года.Штайницу, в качестве “компенсации” была предложена должность министра высшего образования и пост в составе военно-политического кабинета правительства Израиля. Штайниц от предложения отказался.Нетаниягу ранее предлагал Штайницу должность министра образования. Сейчас, однако, эта должность будет предложена другим важным функционерам Ликуда - Йоаву Галанту или Ниру Баркату.12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что утром 17 мая Нетаниягу и Штайниц снова встретятся - в попытке “найти решение” для уходящего министра энергетики.Бывший мэр Иерусалима Нир Баркат не будет назначен министром в новом правительстве. Об этом стало известно 17 мая после встречи чиновника с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.В заявлении, опубликованном после встречи, Нетаниягу сказал: "Я встретился с депутатом Нир Баркатом, которого я очень ценю. Нир Баркат заслуживает руководящих должностей как в "Ликуде", так и в правительстве.""К сожалению, это не помогло до присяги правительства. Я приложу большие усилия, чтобы интегрировать Барката в высшую правительственную должность в будущем", - добавил глава правительства.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил депутата "Ликуда" Зеева Элькина, бывшего министра охраны окружающей среды, на новую должность министра высшего образования и министра водных ресурсов в новом правительстве.Согласно заявлению партии, портфель высшего образования включает в себя ответственность за университеты и все дополнительные образовательные программы, выходящие за рамки регулярного обучения под эгидой Министерства образования.Портфель водных ресурсов включает "все вопросы водных ресурсов, которые находятся в ведении Министерства энергетики". Элкин также будет заседать в кабинете безопасности.