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ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии | Фото:17.05 20:55   MIGnews.com

ЕС подписал декларацию против аннексии Иудеи и Самарии

Страны ЕС планируют выпустить предупреждение Израилю против применения суверенитета над частями Иудеи и Самарии, заявил в субботу AFP министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Чиновник сообщил информагентству, что он обсуждал декларацию со своими коллегами из ЕС по видеосвязи в пятницу, 15 мая.

"Очень большое число стран поддержали текст проекта, который мы подготовили вместе с моим ирландским коллегой Саймоном Ковени, где мы предостерегаем против аннексии, которая будет нарушением международного права", - сказал министр.

Он добавил, что Австрия и Венгрия отказались подписать декларацию, поэтому она не может быть выдана от имени всех 27 стран ЕС.

"Но тот факт, что очень большое число стран поддерживают эту линию, является успехом", - сказал Асельборн агентству AFP. Он добавил, что "мы не говорим о санкциях. Мы говорим о профилактике. Этот текст не агрессивен".

Заявление из четырех пунктов приветствует новое правительство и напоминает о тесных связях ЕС с Израилем, но предупреждает, что аннексия нарушит международное право.

"Европейский союз хочет сотрудничать с соседними государствами и странами региона и вновь заявляет о своей поддержке двухсторонних переговоров. Государственное решение для жизнеспособной перспективы мира между израильтянами и палестинцами", - сказал Ассельборн.


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