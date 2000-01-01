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pixabay17.05 09:40   MIGnews.com

Лидеры ЕС готовы объединиться ради спасения ядерной сделки

Лидеры Европейского союза договорились объединить свои усилия для сохранения иранской ядерной сделки в свете выхода США из соглашения.

Договоренности были достигнуты в ходе саммита в Софии в среду, 16 мая.

Представители 28 стран-членов политического объединения также поддержали совместный план борьбы с пошлинами на импорт стали и алюминия, которые ввел президент Дональд Трамп в марте.

"ЕС не будет вести переговоры с приставленным к виску пистолетом. Евросоюз продолжит борьбу за международную систему, основанной на правилах, несмотря на решение [США] выйти из соглашения по климату, ядерного соглашения и введения пошлин," – заявил источник после встречи лидеров ЕС.
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