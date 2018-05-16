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Захарова думала и поняла, как Крымский мост мешает США 17.05 10:04   MIGnews.com

Захарова думала и поняла, как Крымский мост мешает США

По мнению официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, Крымский мост по которому 16 мая было открыто движение, может помешать проходу шестого флота США, ведь его хотят перебросить к берегам Беларуси,

По ее словам, американский Госдеп заявил, что мост мешает судоходству, она долго думала, советовалась с экспертами, изучала карту, а затем поняла, о чем говорили американцы.

Да, действительно, переправа мешает проходу шестого флота США, который будет переброшен, по заявлению американской стороны, к берегам Беларуси, пишут Ведомости.

Представитель МИД РФ акцентировала на географической ошибке американцев, а все остальное - исключительно и только на пользу взаимодействию и сотрудничеству в экономике.

Как известно, пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт осудила открытие Крымского моста без разрешения украинской стороны, уточнив, что мост подрывает навигацию. По ее словам, мост представляет собой не только попытку РФ закрепить покровительство над Крымом, но также подрывает навигацию, ограничивая размер судов, которые могут пройти Керченским проливом - единственным путем в территориальные воды Украины в Азовском море.

Америка призывала РФ прекратить помехи судоходству.
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