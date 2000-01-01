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Посол в Анкаре: Указания об унижениях пришли сверху 17.05 09:05   MIGnews.com

Посол в Анкаре: Указания об унижениях пришли сверху

Посол Израиля в Турции Эйтан Наэ прокомментировал те унижения, которым он подвергся во время вылета из Стамбула.

Наэ, в частных разговорах сказал друзьям: “Мне все равно, пусть меня проверят, но почему они пропустили журналистов и фотографов в стерильную зону? Они стояли и снимали, как копаются в моих личных вещах и в вещах моей жены”.

Посол также сказал, что “директива пришла сверху” ради того, чтобы унизить Государство Израиль. Посол говорит, что просил охрану убрать журналистов - но ему было отказано.
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