Таиланд будет по-новому бороться с преступностью

Власти Таиланда решили дать бой организованной преступности. Отныне, иностранцев вместе с туристами, которые находятся на территории королевства, попадут в спецбазу данных Министерства обороны в рамках проекта по повышению уровня нацбезопасности.
Сообщается, что проект создания ресурса для силовиков еще готов, над ним трудятся оборонное ведомство и другие министерства.
Например, правительство поручило Минтуризма и спорта, а также соцразвития и общественной безопасности обеспечить получение информации о местах проживания иностранцев на территории страны, пишет Bangkok Post.
Иностранцы сейчас в обязательном порядке должны сообщать властям свой адрес проживания не только при въезде в страну, но и через каждые 90 дней пребывания – иначе им грозит штраф.
В минувшем году в Таиланде было зафиксировано рекордное количество иностранных туристов. Курорты приняли 35,4 млн отдыхающих, благодаря которым госказна пополнилась здесь более $50 млрд.
Справка. Таиланд - одно из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии. За 2017 год страну посетили более 1,3 млн граждан РФ.