Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Таиланд будет по-новому бороться с преступностью 17.05 10:47   MIGnews.com

Таиланд будет по-новому бороться с преступностью

Власти Таиланда решили дать бой организованной преступности. Отныне, иностранцев вместе с туристами, которые находятся на территории королевства, попадут в спецбазу данных Министерства обороны в рамках проекта по повышению уровня нацбезопасности.

Сообщается, что проект создания ресурса для силовиков еще готов, над ним трудятся оборонное ведомство и другие министерства.

Например, правительство поручило Минтуризма и спорта, а также соцразвития и общественной безопасности обеспечить получение информации о местах проживания иностранцев на территории страны, пишет Bangkok Post.

Иностранцы сейчас в обязательном порядке должны сообщать властям свой адрес проживания не только при въезде в страну, но и через каждые 90 дней пребывания – иначе им грозит штраф.

В минувшем году в Таиланде было зафиксировано рекордное количество иностранных туристов. Курорты приняли 35,4 млн отдыхающих, благодаря которым госказна пополнилась здесь более $50 млрд.

Справка. Таиланд - одно из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии. За 2017 год страну посетили более 1,3 млн граждан РФ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:55
Развозов: Очереди в "Нативе" лишают Израиль репатриантов
11:39
ЦАХАЛ опасается, что ХАМАС попытается сбить самолет
11:29
Кац: санкции против руководства Хизбаллы – верный шаг
11:13
Министр туризма призвал израильтян не посещать Турцию
11:03
8 террористов задержали в Иудеи и Самарии
10:59
Российский ученый в 90-х передал BND образец Новичка
10:46
Либерман призвал покинуть Совет ООН по правам человека
10:04
Захарова думала и поняла, как Крымский мост мешает США
09:56
МИД Индии обеспокоен в связи с протестами в Газе
09:40
Лидеры ЕС готовы объединиться ради спасения ядерной сделки
09:05
Посол в Анкаре: Указания об унижениях пришли сверху
08:16
Лидер ХАМАСа: мы не заинтересованы в войне с Израилем
08:10
Шоколадный дрон - зловонное оружие против террористов Газы  
07:50
Эрдоган обвинил Израиль в "тирании"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus