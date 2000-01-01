17.05 07:50 MIGnews.com

Эрдоган обвинил Израиль в "тирании"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает свои словесные нападки на Израиль. На этот раз, турецкий лидер обвинил Еврейское государство в "тирании" в свете последних событий на границе с Газой.Эрдоган резко осудил великие державы за его молчание по поводу гибели десятков палестинских арабов во время массовых беспорядков.По его словам, если государственные лидеры и дальше продолжат молчать касательно "израильского тиранства", то мир будет быстро втянут в хаос.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в последние дни после того, как 60 палестинцев были убиты во время массовых беспорядков 14 мая.Из них 50 убитых оказались активистами террористической группировки ХАМАС.