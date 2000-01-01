Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Турция перепродала купленное в Израиле оборудование Ирану 17.05 07:27   MIGnews.com

Турция перепродала купленное в Израиле оборудование Ирану

Органы ООН начали расследование в связи с возможным нарушением положения резолюции Совета Безопасности 2231 от 2015 года, запрещающей передачу Ирану связанных с ядерными исследованиями и разработками технологий, сообщает израильская газета Едиот Ахронот.

ООН также потребовала, чтобы соответствующее расследование начал Израиль поскольку поставленные Ирану и находящиеся в санкционном списке товары были произведены в Иерусалиме крупной израильской компанией.

Расследование было инициировано после того, как власти ОАЭ задержали груз электронного оборудования, направлявшегося из Турции в Иран в июле 2017 года. Инспекторы ОАЭ идентифицировали в грузе электронные конденсаторы, запрещенные к передаче Ирану на основании резолюции СБ ООН.

В письме секретариата ООН правительству Израиля говорится о том, что в ОАЭ был задержан груз конденсаторов CSP 180-300, произведенных компанией Salam Power Capacities, базирующейся в Иерусалиме.

Salam Power Capacities является одним из крупнейших производителей конденсаторов в Израиле. Компания сообщила, что продала партию конденсаторов туркам - после всех надлежащих проверок и получения предоплаты.

Компания заявила: “Мы продали конденсаторы нормальной турецкой компании, мы не продаем нашу продукцию врагам, большая часть наших продаж идет в Турцию и США, но Турция не является государством-врагом и не было никаких причин не торговать с нею. в любом случае, если груз действительно прибыл в Иран, это значит, что турецкий покупатель нас просто обманул”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:12
Комиссия по иностранным делам поддержала закон Штерна
07:05
Яффо: брат зарезали двух сестер
06:26
Ортодоксы угрожают развалить коалицию
04:44
Ас-Сиси сказал, к чему приведет перемещение посольства США
03:23
Киркоров обматерил неизвестного в эфире про Евровидение  
02:16
Шведы массово имплантируют чипы
01:27
Стэн Ли судится с бывшей компанией за 1 миллиард долларов
00:27
Исследователи раскрыли откровения дневника Анны Франк
23:10
Шедевр Малевича ушел с молотка за $85 млн
22:05
Юпитер и Венера влияют на орбиту Земли уже 215 млн лет
21:35
Военный США утверждает, что передавал оружие террористам
21:31
Нетаниягу: мы защитим Государство Израиль
21:08
Новое оружие против террористов - "шоколадный дрон"
20:27
Террористы открыли огонь по солдатам во второй раз
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus