17.05 07:27 MIGnews.com

Турция перепродала купленное в Израиле оборудование Ирану

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Органы ООН начали расследование в связи с возможным нарушением положения резолюции Совета Безопасности 2231 от 2015 года, запрещающей передачу Ирану связанных с ядерными исследованиями и разработками технологий, сообщает израильская газета Едиот Ахронот.ООН также потребовала, чтобы соответствующее расследование начал Израиль поскольку поставленные Ирану и находящиеся в санкционном списке товары были произведены в Иерусалиме крупной израильской компанией.Расследование было инициировано после того, как власти ОАЭ задержали груз электронного оборудования, направлявшегося из Турции в Иран в июле 2017 года. Инспекторы ОАЭ идентифицировали в грузе электронные конденсаторы, запрещенные к передаче Ирану на основании резолюции СБ ООН.В письме секретариата ООН правительству Израиля говорится о том, что в ОАЭ был задержан груз конденсаторов CSP 180-300, произведенных компанией Salam Power Capacities, базирующейся в Иерусалиме.Salam Power Capacities является одним из крупнейших производителей конденсаторов в Израиле. Компания сообщила, что продала партию конденсаторов туркам - после всех надлежащих проверок и получения предоплаты.Компания заявила: “Мы продали конденсаторы нормальной турецкой компании, мы не продаем нашу продукцию врагам, большая часть наших продаж идет в Турцию и США, но Турция не является государством-врагом и не было никаких причин не торговать с нею. в любом случае, если груз действительно прибыл в Иран, это значит, что турецкий покупатель нас просто обманул”.