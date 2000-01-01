17.05 21:56 MIGnews.com

Арабская лига требует расследовать "преступления" Израиля

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Лига арабских государств призывает провести международное расследование, как выразился ее генсек Ахмед Абуль-Гейт, "преступлений", совершенных военнослужащими Армии обороны Израиля в отношении палестинцев во время беспорядков на границе с сектором Газа в начале недели."Мы призываем провести заслуживающее доверия международное расследование совершенных оккупацией преступлений", - заявил начальник Арабской лиги на внеочередном саммите министров иностранных дел арабских стран, который прошел 17 мая в Каире.Заявив, что "арабы хотят долговременного мира" и "справедливого урегулирования палестинского вопроса" Абуль-Гейт возложил на Израиль ответственность за продолжение палестино-израильского конфликта, обвинив власти государства в отклонении всех возможных мирных планов."Мы столкнулись с грубыми нарушениями международного права и легитимности, представленных перемещением в Иерусалим посольства США в государстве-оккупанте", - добавил Абуль-Гейт, отметив, что "все страны" мира - против этого решения Белого дома.Кроме того, осудил он Гватемалу за переезд посольства. Генсек ЛАГ считает, что арабским государствам стоит пересмотреть свои отношения с государствами, которые перемещают посольства в Иерусалим.