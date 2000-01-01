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Арабская лига требует расследовать `преступления` Израиля | Фото: U.S. Department of State/Flickr17.05 21:56   MIGnews.com

Арабская лига требует расследовать "преступления" Израиля

Лига арабских государств призывает провести международное расследование, как выразился ее генсек Ахмед Абуль-Гейт, "преступлений", совершенных военнослужащими Армии обороны Израиля в отношении палестинцев во время беспорядков на границе с сектором Газа в начале недели.

"Мы призываем провести заслуживающее доверия международное расследование совершенных оккупацией преступлений", - заявил начальник Арабской лиги на внеочередном саммите министров иностранных дел арабских стран, который прошел 17 мая в Каире.

Заявив, что "арабы хотят долговременного мира" и "справедливого урегулирования палестинского вопроса" Абуль-Гейт возложил на Израиль ответственность за продолжение палестино-израильского конфликта, обвинив власти государства в отклонении всех возможных мирных планов.

"Мы столкнулись с грубыми нарушениями международного права и легитимности, представленных перемещением в Иерусалим посольства США в государстве-оккупанте", - добавил Абуль-Гейт, отметив, что "все страны" мира - против этого решения Белого дома.

Кроме того, осудил он Гватемалу за переезд посольства. Генсек ЛАГ считает, что арабским государствам стоит пересмотреть свои отношения с государствами, которые перемещают посольства в Иерусалим.
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