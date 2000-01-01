17.05 21:11 MIGnews.com

"Израиль предотвратил теракты более чем в 30 странах"

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Благодаря работе своих служб безопасности и разведки Израиль помог предотвратить теракты в трех десятках иностранных государств, сказал сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варела."Наша общая борьба - это борьба с террором и с теми, кто поддерживает террор и готовит террористов. Мы делаем это на Ближнем Востоке, и сегодня это затрагивает весь мир.Мы готовы к сотрудничеству. Превосходные израильские службы безопасности и разведки предотвратили серьезные террористические атаки в более чем 30 странах. Недавно мы предотвратили взрыв на борту самолета. Сегодня мы предотвращаем такие катастрофы, обмениваясь разведданными с другими странами, в том числе с нашими друзьями в Панаме", - приводит его пресс-служба часть заявления.Премьер не стал конкретизировать, какие именно теракты и в каких именно странах помогло предотвратить Еврейское государство. В его канцелярии также не стали это комментировать.Несмотря на то, что главной целью их встречи было подписание соглашения о свободной торговле между двумя странами, Биньямин Нетаниягу в очередной раз напомнил об иранской угрозе."Самое крупное государство террора нашего времени - это Иран. Иран несет ответственность за ужасные террористические атаки в Аргентине. Я не сомневаюсь, что они также участвовали в некоторых событиях, о которых вы говорили", - сказал он Вареле.Два лидера также подписали меморандум о взаимопонимании о создании в Панаме первого в Латинской Америке израильского центра передового опыта в аграрной сфере."У нас крепкое партнерство. Мы сотрудничаем в области энергетики, водных ресурсов, кибериндустрии, сельского хозяйства и многих других сферах. Я думаю, что потенциал нашего сотрудничества велик, потому что будущее принадлежит новаторам. Израиль - это страна инноваций. Панама имеет огромные преимущества в мировой торговле, с умом распоряжаясь этими возможностями. Думаю, что вместе мы сможем сделать гораздо больше", - резюмировал израильский премьер.