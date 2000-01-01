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Глава МИД Швейцарии призывает не финансировать UNRWA | Фото: Alberto Hugo Rojas/Flickr17.05 18:58   MIGnews.com

МИД Швейцарии призывает не финансировать UNRWA

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам подпитывает их неосуществимые надежды на возвращение в Израиль и этим лишь способствует израильско-палестинскому конфликту, заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

В сегодняшнем интервью местной прессе глава швейцарской дипломатии напомнил, что подавляющее большинство нынешних "беженцев", проживающих в Ливане, Иордании, Сирии, сектора Газа, Иудее и Самарии, являются потомками тех, кто бежал или был вынужден покинуть свои дома после войны за независимость Израиля в 1948 году.

"То, что эта мечта может осуществиться для всех, нереально". Но UNRWA подпитывает эту надежду. В свете этого для меня остается открытым вопрос: UNRWA – это часть проблемы или часть ее решения", - сказал он.

Министр пришел к заключению, что агентство является и тем, и иным: "долгое время оно было решением, но сегодня оно стало частью проблемы".

"Он подливает топливо для продолжения конфликта. Пока палестинцы живут в лагерях беженцев, они будут хотеть вернуться на родину. Поддерживая UNRWA, мы помогаем конфликту существовать", - констатировал Кассис.
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