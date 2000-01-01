17.05 18:13 MIGnews.com

Иордания призывает ЕС признать Иерусалим столицей Палестины

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Создание независимого Палестинского государства на территориях является необходимым условием для обеспечения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на встрече с послами стран-членов Евросоюза.Поэтому, как передает информационное агентство Petra, он призвал ЕС официально признать Восточный Иерусалим столицей "Палестины" и немедленно создать независимый международный комитет по расследованию гибели палестинцев в результате беспорядков, вспыхнувших в начале этой недели на границе Израиля с сектором Газа.Сафади заявил своим собеседниками, что отсутствие международных мер в ответ на случившееся приведет к новой волне насилия, от которой пострадает не только Европа, но и весь мир. Ввиду этого стабильность на Ближнем Востоке является краеугольным камнем стабильности во всем мире.Подобная деятельность израильских силовых структур, по словам главы иорданской дипломатии, ведет к ослаблению умеренных течений и укреплению экстремизма и терроризма. В связи с этим он призвал международное сообщество выполнить "свою этическую и юридическую ответственность" по защите палестинского народа перед Израилем.Также министр подтвердил позицию Иордании – против решения США признать Иерусалим столицей Израиля и открытия посольства в Святом городе. Подчеркнув, что это случилось в преддверии 70-ой годовщины "накбы".Назвав это "величайшей несправедливостью в современной истории", он призвал мир бороться с этим совместно.