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Иордания призывает ЕС признать Иерусалим столицей Палестины | Фото: Kristoffer Trolle/Flickr17.05 18:13   MIGnews.com

Иордания призывает ЕС признать Иерусалим столицей Палестины

Создание независимого Палестинского государства на территориях является необходимым условием для обеспечения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади на встрече с послами стран-членов Евросоюза.

Поэтому, как передает информационное агентство Petra, он призвал ЕС официально признать Восточный Иерусалим столицей "Палестины" и немедленно создать независимый международный комитет по расследованию гибели палестинцев в результате беспорядков, вспыхнувших в начале этой недели на границе Израиля с сектором Газа.

Сафади заявил своим собеседниками, что отсутствие международных мер в ответ на случившееся приведет к новой волне насилия, от которой пострадает не только Европа, но и весь мир. Ввиду этого стабильность на Ближнем Востоке является краеугольным камнем стабильности во всем мире.

Подобная деятельность израильских силовых структур, по словам главы иорданской дипломатии, ведет к ослаблению умеренных течений и укреплению экстремизма и терроризма. В связи с этим он призвал международное сообщество выполнить "свою этическую и юридическую ответственность" по защите палестинского народа перед Израилем.

Также министр подтвердил позицию Иордании – против решения США признать Иерусалим столицей Израиля и открытия посольства в Святом городе. Подчеркнув, что это случилось в преддверии 70-ой годовщины "накбы".

Назвав это "величайшей несправедливостью в современной истории", он призвал мир бороться с этим совместно.
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