ЕС запретит исполнять санкции США в отношении Ирана
Европейский союз намерен ввести в силу закон о защите от санкций США под названием "Blocking Statute", разработанный в 1996 году, но не внедренный тогда по причине самоликвидации разногласий.
На саммите ЕС в Софии, Болгария, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о введении в силу "Блокирующего статута" ради спасения Иранской сделки.
"Мы должны сейчас действовать", - передали слова Юнкера на DW.
По информации агентства, 18 мая закон дополнят, приспособив его под современную политическую ситуацию, в первую очередь, под изданные Соединенными штатами санции против Ирана, а в силу статут вступит 6 августа этого года.
В 1996 году мнения США и Европы касательно взаимоотношений с Кубой, Ливаном и Ираном разошлись, поэтому советом ЕС было принято решение разработать "Блокирующий статут", однако его так и не успели реализовать в связи с тем, что проблема разрешилась сама собой.