Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









скриншот с видео YouTube 17.05 18:28   MIGnews.com

ЕС запретит исполнять санкции США в отношении Ирана

Европейский союз намерен ввести в силу закон о защите от санкций США под названием "Blocking Statute", разработанный в 1996 году, но не внедренный тогда по причине самоликвидации разногласий.

На саммите ЕС в Софии, Болгария, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о введении в силу "Блокирующего статута" ради спасения Иранской сделки.

"Мы должны сейчас действовать", - передали слова Юнкера на DW.

По информации агентства, 18 мая закон дополнят, приспособив его под современную политическую ситуацию, в первую очередь, под изданные Соединенными штатами санции против Ирана, а в силу статут вступит 6 августа этого года.

В 1996 году мнения США и Европы касательно взаимоотношений с Кубой, Ливаном и Ираном разошлись, поэтому советом ЕС было принято решение разработать "Блокирующий статут", однако его так и не успели реализовать в связи с тем, что проблема разрешилась сама собой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:39
Израиль отказался от обмена заключенными с ХАМАСом
18:13
Иордания призывает ЕС признать Иерусалим столицей Палестины
17:33
Сирены противоракетной тревоги на Голанах
17:27
Уничтожен главный информатор и пропагандист ИГ
17:12
"Палестинцам пора забыть о фантазиях уничтожить Израиль"
17:06
Мейрав Михаэли давала лекцию в баре и упала в обморок
16:43
Названа дата переезда в Иерусалим посольства Парагвая
16:06
16-летний за 2 тысячи шекелей подорвал бомбу в Ришоне
16:01
Марк Захаров: Делать свое дело, не оглядываясь по сторонам
15:52
Турция поможет палестинцам судить Израиль в Гааге
15:10
Монахини могут использовать соцсети, но при условии
14:51
"Старая железнодорожная станция" будет закрыта в Шаббат
14:49
ХАМАС в экономической дыре и политической изоляции
14:25
"Аннексия Иудеи и Самарии – ужасная идея"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus