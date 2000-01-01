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`Палестинцам пора забыть о фантазиях уничтожить Израиль` 17.05 17:12   MIGnews.com

"Палестинцам пора забыть о фантазиях уничтожить Израиль"

Израиль уже никуда не исчезнет, поэтому палестинцам пора забыть о своих мечтах на этот счет, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу порталу VICE.

"Пора уже сказать палестинцам прямо: хватит фантазировать об уничтожении Израиля. Забудьте свои фантазии об исчезновении Израиля. Этого не случится", - сказал он в интервью основателю портала Шейну Смиту.

Кроме того, премьер поднял тему и кризиса на другой границе – напряженности с Сирией. Он продемонстрировал интервьюеру обломки иранского беспилотника, уничтоженного в воздушном пространстве Израиля в феврале.

"Видишь это крыло? По-моему мы его показываем впервые. Нам достоверно известно, что это иранский дрон. Кстати, в Иране можно увидеть фотографии этого дрона", - добавил он.

Кроме того, Шейн Смит пообщался и с пресс-секретарем Нетаниягу Дэвидом Кейсом, который .

"ХАМАС – это геноцидная террористическая организация, которая призывала уничтожить каждого еврея еще задолго до того, как была поднята тема с посольствами. Мы не можем себе позволить относиться к этому, как к преувеличению. Потому что они именно это и подразумевать", - сказал он.

Что же касается переезда американского посольства, то Нетаниягу сказал: "Я думаю, что президент Трамп сделал очень важное дело. Он не только сдержал свое обещание и обещания предыдущих президентов, но и признал очевидное: израильское правительство находится в Иерусалиме, который является его столицей".
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