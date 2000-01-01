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Турция поможет палестинцам судить Израиль в Гааге | Фото: Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres/Flickr17.05 15:52   MIGnews.com

Турция поможет палестинцам судить Израиль в Гааге

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призывает судить Израиль в Международном уголовном суде за "массовое убийство" палестинцев во время эскалации на границе с сектором Газа в начале этой недели.

В связи с этим Анкара окажет Рамалле посильную помощь в подготовке иска в МУС.

"Израиль должен предстать перед Международным уголовным судом. А поскольку третьи стороны привлечь его к этому не могут, инициировать это необходимо самой Палестине", - сказал он местной государственной телекомпании TRT 17 мая.

Напомним, что членом МУСа палестинцы стали в 2014 году после того, как ПА подписала Римский статут, что позволяет Рамалле обращаться в эту судебную инстанцию.

"Мы анализируем, какие юридические шаги можно предпринять", - добавил Чавушоглу, отметив, что его страна оказывает юридическую помощь палестинцам.

Турецкий министр призвал создать международную комиссию по расследованию случившегося и заявил, что "Израиль должен ответить за свои действия". Кроме того, Мевлют Чавушоглу призвал Генеральную Ассамблею ООН принять резолюцию с осуждением переезда американского посольства в Иерусалим, потому что резолюцию в Совбезе США опять смогут заблокировать.
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