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`Аннексия Иудеи и Самарии – ужасная идея` 17.05 14:25   MIGnews.com

"Аннексия Иудеи и Самарии – ужасная идея"

Бывший глава ШАБАКА Йорам Коэн выступает против любого дипломатического решения, которое приведет к аннексии всей территории Иудеи и Самарии.

Об этом он заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" в четверг, 17 мая.

"Нам не следует принимать бесповоротные меры, если в будущем мы хотим достичь договоренностей [с палестинцами] Аннексия всей Иудеи и Самарии была бы ужасной идеей", - отметил Коэн.

Бывший глава ШАБАКА также поддержал действия израильских сил безопасности на границе с Газой.

"Мы не могли действовать по-другому перед лицом направленных против нас демонстраций. ХАМАС организует их и оказывает им вооруженную поддержку", - подчеркнул экс-начальник.

По его словам, группировка не хочет войны с Израилем. Цель ХАМАСа, считает Коэн, состоит в том, чтобы получить свое государство, какое есть у других, и стать народом, как и все другие народы.

Также бывший глава ШАБАКа призвал "улучшить ситуацию в Газе".
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