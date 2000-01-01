17.05 14:25 MIGnews.com

"Аннексия Иудеи и Самарии – ужасная идея"

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Бывший глава ШАБАКА Йорам Коэн выступает против любого дипломатического решения, которое приведет к аннексии всей территории Иудеи и Самарии.Об этом он заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" в четверг, 17 мая."Нам не следует принимать бесповоротные меры, если в будущем мы хотим достичь договоренностей [с палестинцами] Аннексия всей Иудеи и Самарии была бы ужасной идеей", - отметил Коэн.Бывший глава ШАБАКА также поддержал действия израильских сил безопасности на границе с Газой."Мы не могли действовать по-другому перед лицом направленных против нас демонстраций. ХАМАС организует их и оказывает им вооруженную поддержку", - подчеркнул экс-начальник.По его словам, группировка не хочет войны с Израилем. Цель ХАМАСа, считает Коэн, состоит в том, чтобы получить свое государство, какое есть у других, и стать народом, как и все другие народы.Также бывший глава ШАБАКа призвал "улучшить ситуацию в Газе".