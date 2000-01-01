17.05 13:04 MIGnews.com

Сеул призвал к мирному решению ситуации на границе с Газой

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Правительство Сеула надеется, что Израилю удастся мирно урегулировать ситуацию с массовыми беспорядками на границе с Газой. В МИДе Южной Кореи призвали стороны к сотрудничеству с международным сообществом.По мнению южнокорейских властей это поможет добиться постоянного мира между Израилем и палестинцами на основании двустороннего решения.В понедельник, 14 мая, в ходе массовых протестов были убиты более 60 палестинцев, среди которых 50 - были активистами ХАМАСа.