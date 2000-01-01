17.05 12:29 MIGnews.com

Исландия призвала к бойкоту Евровидения в Израиле

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В Исландии создали петицию, которая призывает бойкотировать проведение Евровидения в Израиле. Отмечается, что в настоящее время документ подписали 15 тысяч человек.Тысячи жителей островного государства подписали документ более чем за двое суток с призывом бойкотировать Евровидение-2019, которое будет проводиться в Израиле.В документе также отметили, что Еврейское Государство нарушает права палестинцев, а поэтому Исландия не должна принимать участие в песенном конкурсе в следующем году.