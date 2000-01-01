17.05 12:22 MIGnews.com

Путин приказал начать серийный выпуск С-500

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Президент РФ Владимир Путин призвал продолжить модернизировать стратегические ядерные силы, до конца декабря перевооружить стратегическими ракетными комплексами "Ярс" 14 полков. Об этом глава государства заявил, открывая первое из серии совещаний с военачальниками и руководством оборонной промышленности."Ключевое значение для обороны и безопасности имеют стратегические ядерные силы. В соответствие с планами госпрограммы вооружения, в этом году продолжим замену отслуживших установленные сроки ракетных комплексов "Тополь" на новейшие "Ярсы". До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков", - сказал глава государства.Путин указал, что в течение года авиационную составляющую ядерной триады пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными стратегические крылатыми ракетами Х-101 и Х-102. Президент также добавил, что четко по плану должно идти строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта "Борей".Открывая совещание, глава государства отметил, что формат такого рода совещаний действует уже шестой год и показал свою востребованность. По его оценке, он помогает в полном объеме учитывать и анализировать динамично меняющуюся обстановку и при необходимости оперативно корректировать и уточнять планы по модернизации армии и флота, по развитию ОПК, принимать решения, обеспечивающие четкое выполнение заданий государственного оборонного заказа. "За последние годы мы многое сделали для укрепления Вооруженных сил, - констатировал Путин. - Оптимизированы их структура и численный состав, регулярно проводятся внезапные проверки боеготовности всех видов и родов войск, идет планомерное оснащение частей и соединений новым оружием и техникой".Российский лидер напомнил, что в этом году впервые были продемонстрированы перспективные образцы и системы вооружений, не имеющие мировых аналогов, кратно превышающие возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетия вперед обеспечивают сохранение стратегического баланса в мире. "Ход работ над этими системами обсуждался и в ходе наших предыдущих совещаний. Мы знаем, что они находятся в разной степени готовности, будем и впредь держать эти вопросы в поле постоянного внимания", - заключил он.В совещании принимают участие исключительно представители Министерства обороны. В частности, присутствовали исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, замминистра обороны Юрий Борисов, главкомы различными родами войск.Президент также считает необходимым совершенствовать средства борьбы с высокоточным оружием и призывает завершить разработку и подготовить к серийному выпуску зенитную ракетную систему С-500. Об этом глава государства заявил, открывая первое из серии совещаний с военачальниками и руководством оборонной промышленности."Одна из важных задач - совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями, следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплексов "Панцирь", завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос", - сказал Путин.Президент попросил доложить участников совещания о том, как продвигается работа по названным им перспективным направлениям. "Среди безусловных приоритетов - повышение ударных возможностей ВМФ, прежде всего за счет оснащения кораблей крылатыми ракетами "Калибр" , размещения новейших систем разведки и целеуказания, - сказал президент. - Их применение позволит значительно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям".При этом глава государства сделал акцент на то, что крайне важно развивать сухопутные войска, которым принадлежит особая роль в обеспечении безопасности России. Он напомнил, что они должны быть готовы оперативно и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы на всех стратегических направлениях. "Необходимо продолжить оснащение частей и соединений новейшим вооружением и техникой, включая боевые машины на базе унифицированных платформ "Армата", "Курганец-25", "Бумеранг", "Тайфун", а также обеспечение личного состава современной экипировкой "Ратник", - подытожил президент.