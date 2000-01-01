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РФ поможет с мостом через Ла-Манш, если Британия попросит 18.05 00:10   MIGnews.com

РФ поможет с мостом через Ла-Манш, если Британия попросит

Российские власти заявили о готовности оказать помощь Лондону и поучаствовать в возведении моста через Ла-Манш, но только в том случае, если Британия действительно в этом заинтересована.

Пресс-секретарь посольства России в Британии ответил на осуждения Форин Офиса по поводу открытия Керченской переправы. По его словам, британская сторона не хочет принимать современные международные реалии.

Российские дипломаты посоветовали Лондону разобраться со своими территориальными проблемами. Речь идет о Фолклендских островах, где был проведен референдум, который, с точки зрения Лондона, узаконил их статус как заморской британской территории.

То есть, там референдум проводить можно, а в Крыму нельзя. Отказ крымчанам в праве определять свою судьбу - очередной пример политики "двойных стандартов".

Как известно, мост, соединивший Крым и материковую часть России, торжественно открыл Президент России Владимир Путин. Глава государства за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.
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