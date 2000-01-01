17.05 11:55 MIGnews.com

Развозов: Очереди в "Нативе" лишают Израиль репатриантов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По требованию депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид") назначено заседание парламентской комиссии по делам алии, интеграции и диаспоры на тему ситуации нехватки кадров в бюро по связям "Натив"."Ко мне в канцелярию поступает множество обращений от людей, находящихся уже в Израиле, с просьбой помочь в получении гражданства и ускорить проверку. Но поскольку в "Нативе" просто физически не хватает сотрудников, то процесс проверки занимает четыре, пять и более месяцев. Подчеркну, что эти люди находятся в стране без разрешения на работу и возможности вести нормальный образ жизни. Данная ситуация их ставит в невыносимое и почти безвыходное положение".По словам депутата, немало людей по причине своего затруднительного положения, попросту отказываются от своего права на репатриацию и покидают страну."Более того, те кто находится в других странах и подают просьбу на проверку их права на репатриацию, ожидают до полугода, а иногда и больше времени встречи с работником "Натива". Считаю не лишним отметить, что все эти задержки показывают несерьёзное отношение со стороны государства Израиль к потенциальным репатриантам".