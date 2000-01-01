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youtube17.05 11:29   MIGnews.com

Кац: санкции против руководства Хизбаллы – верный шаг

Санкции, введенные США и странами Персидского залива против руководства террористической группировки "Хизбалла" являются "верным шагом". Об этом заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

На своей странице в Twitter депутат Кнессета написал:

"Введение санкций США против генсека Хизбаллы Хасана Насраллы и его заместителя, а также присоединение к этим санкциям Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - поворотный момент в создании заслона Ирану и разоружении Хизбаллы. Это верный шаг, который Израиль всецело поддерживает".

В среду, 16 мая, администрация Трампа и семь стран Персидского залива объявили о введении персональных санкций против руководства "Хизбаллы".

Санкции против ливанской шиитской группировки поддержали Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Бахрейн и Саудовская Аравия.

В частности, в черный список попали лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла и Ним Кассем, и еще несколько членов исполнительного комитета группировки.
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