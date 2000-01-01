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Либерман призвал покинуть Совет ООН по правам человека 17.05 10:46   MIGnews.com

Либерман призвал покинуть Совет ООН по правам человека

Министр обороны Авигдор Либерман призвал к выходу Израиля из Совета ООН по правам человека.

Заявление главы ведомства прозвучало в свете запланированного на завтра заседания, на повестке дня которого будут стоять события на границе между Газой и Израилем.

По его словам, Израиль подвергся двойной террористической атаки: нападениям палестинцев из Газы, и лицемерному нападению Совета ООН по правам человека.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Все осуждения направлены на то, чтобы помешать Израилю защищать свои границы", - говорится в сообщении.

"Мы должны прекратить этот праздник лицемерия. Израиль должен немедленно покинуть Совет ООН по правам человека и действовать энергично для того, что убедить США присоединится к этому решению", - добавил Либерман.
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