17.05 10:46 MIGnews.com

Либерман призвал покинуть Совет ООН по правам человека

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Министр обороны Авигдор Либерман призвал к выходу Израиля из Совета ООН по правам человека.Заявление главы ведомства прозвучало в свете запланированного на завтра заседания, на повестке дня которого будут стоять события на границе между Газой и Израилем.По его словам, Израиль подвергся двойной террористической атаки: нападениям палестинцев из Газы, и лицемерному нападению Совета ООН по правам человека.Об этом он написал на своей странице в Twitter."Все осуждения направлены на то, чтобы помешать Израилю защищать свои границы", - говорится в сообщении."Мы должны прекратить этот праздник лицемерия. Израиль должен немедленно покинуть Совет ООН по правам человека и действовать энергично для того, что убедить США присоединится к этому решению", - добавил Либерман.