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Посол Израиля поставила на место МИД Бельгии 17.05 10:10   MIGnews.com

Посол Израиля поставила на место МИД Бельгии

Посол Израиля в Люксембурге и Бельгии Симона Френкель, вызванная “на ковер” главам дипломатических ведомств двух этих европейских государств вышла за рамки дипломатического протокола и жестко атаковала двуличность европейской политики.

Френкель была вызвана заместителем генерального директора бельгийского МИДа Аниек Ван Клостер, которая от имени министра Райнерса заявила протест в связи “с непропорциональным применением силы”.

Ван Клостер заявила: “Мы требуем от вас действовать в соответствии с нормами международного права о применении силы, и мы требуем создания независимой комиссии расследования произошедшего”.

Посол Френкель на это ответила: “Что касается независимой комиссии расследования, то никогда не было независимых комиссий в нашем случае, все они были инфицированы политикой, где автоматическое большинство было против Израиля, а результаты расследования предопределены до его начала, с целью наказать Израиль”.

Френкель подчеркнула: “Что касается сообщения о якобы убитой 8-месячной девочке, даже журналисты в Газе уже снижают тон, и говорят, что возможно она умерла еще до того, как ее принесли к границе. Тот факт, что ХАМАС нажал кнопку и десятки тысяч демонстрантов исчезли из района границы только свидетельствует о том, кто их туда привел. Относительно пропорциональности использования силы, я бы хотела услышать ваше определение пропорциональности. Что касается ваших заявлений о стремлении к миру - нет в этом мире никого, кто хочет мира больше чем мы, но бельгийская реакция и односторонние взгляды нас к миру не приближают”.
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