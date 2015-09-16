Швеция заблокировала твиттер израильского МИДа и посла
Шведский Институт, работающий под эгидой шведского МИДа, внес твиттер израильского МИДа и израильского посла в Стокгольме Исаака Бахмана в “черный список” твиттер.
МИД и Бахман включены в список 12 тысяч аккаунтов, блокируемых за “распространение ненависти”.
Шведский институт пояснил: “Примерно 12 тысяч шведских аккаунтов были блокированы - за травлю, угрозы, распространение ненависти и подстрекательства против иммигрантов, женщин, представителей LGBTQ и против организаций по защите прав человека”.
Институт пояснил: “Эти аккаунты зачастую демонстрируют экстремистские крайне-правые или неонацистские тенденции, а также подстрекают к насилию”.
Израильский посол Исаак Бахман не замедлил отреагировать в твиттере: “Теперь, после того, как МИД Израиля и посол Израиля заблокированы, Швеция - в гораздо большей безопасности - читая Иран и прочих, кто заблокирован не был”.
Шведский истеблишмент ненавидит Бахмана за его едкие комментарии. В 2015 скандалы породили его твиты “”Трудно найти миролюбивого мусульманина” и “Мусульмане не счастливы ни в одной мусульманской стране - но винят в этом других”.
В Швеции, считающей себя “великой гуманитарной державой подобные высказывания - табу. На это даже не влияет ужасающая статистика насильственных преступлений. Сорок лет назад шведский парламент единогласно принял решение о превращении страны в “мультикультурное общество”. С тех пор количество преступлений с применением насилия увеличилось на 300%, изнасилований -на 1 472%. По количеству изнасилований Швеция – на первом месте среди европейских стран и на втором (после Лесото) в мире. Подробнее об этом можно прочитать в материале "1975-2015: Количество изнасилований в Швеции увеличилось на 1 472%".
Швеция последовательно придерживается анти-израильского курса на международных форумах и в международных организациях. 2 мая Швеция стала единственной европейской страной, проголосовавшей за резолюцию ЮНЕСКО, отрицающую израильский суверенитет в Иерусалиме. Израиль в связи с этим заявил официальную ноту протеста шведскому послу Магнусу Нессеру.