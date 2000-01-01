17.05 08:49 MIGnews.com

Израиль о сливе Трампа: наши страхи стали явью

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Американский портал BuzzFeed опубликовал комментарий “двух высокопоставленных израильских разведчиков” в связи с раскрытием информации президентом Трампом министру иностранных дел России Сергею Лаврову.Трамп якобы раскрыл подробности заговора с целью взорвать пассажирский самолет с помощью бомбы, заложенной в лэптоп.Офицеры якобы сказали порталу: “Между нами существует специальное соглашение о кооперации в области безопасности. Передача информации третьей стороне без предварительного согласования является реализацией наших самых больших страхов”.