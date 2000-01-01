Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












На Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов | Фото: Thinkstock17.05 08:43   MIGnews.com

На Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов

Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и 1 миллиард долларов. Об этом рассказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщает "112 Украина".

"Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства 1 миллиард долларов", – сообщил Федиенко.

По его словам, заблокировать сайты возможно: для этого надо блокировать "всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях".

При этом Федиенко отметил, что обойти блокировку будет можно и "это уже доказано временем".

Накануне, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против РФ, в рамках которого под запрет на территории страны попали "Яндекс" и Mail.Ru, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:54
Израиль - страна "кошерной" коррупции
09:14
Рекорд всех времен: пару сережек продали за 57,4 миллиона
08:49
Израиль о сливе Трампа: наши страхи стали явью
07:39
Абу Мазен: Мы хотим свое государство, бок о бок с Израилем
07:36
Баргути перестал пить воду
07:13
Яалон: я расскажу все
07:12
В Лоде построят 17 000 новых квартир, школы и детсады
06:16
Минтранс работает: Шоссе №6 протянут на север
05:39
Chanel раскритиковали за бумеранг
04:16
Берлускони приговорили платить 2 млн. евро алиментов в месяц
03:49
Facebook оштрафовали на €150 000 за шпионаж
02:30
Названо самое загрязненное место в мире
01:25
Ученые рассказали о глобальных катастрофах будущего
23:32
В Китае собака нашла заживо похороненного ребенка
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus