17.05 08:43 MIGnews.com

На Украине назвали стоимость блокировки российских сайтов

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Для блокировки российских сайтов, о которых говорится в указе президента Украины, потребуется два года и 1 миллиард долларов. Об этом рассказал председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, сообщает "112 Украина"."Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства 1 миллиард долларов", – сообщил Федиенко.По его словам, заблокировать сайты возможно: для этого надо блокировать "всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях".При этом Федиенко отметил, что обойти блокировку будет можно и "это уже доказано временем".Накануне, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о санкциях против РФ, в рамках которого под запрет на территории страны попали "Яндекс" и Mail.Ru, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".