17.05 07:13 MIGnews.com

Яалон: я расскажу все

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон выступил с беспрецедентной угрозой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Яалон угрожает “рассказать все” в случае, если по делу о покупке Израилем германских подлодок (”дело 3000”) не будут предъявлены обвинительные заключения.Яалон, после того, как в прошлом распространял туманные намеки, фактически обвинили Нетаниягу во взяточничестве: “Мне известно о премьер-министрах в прошлом, которые были коррумпированы. Но поменять приоритеты, видеть, как премьер-министр предпочитает одни вещи другим...возможно даже зарабатывает на этом деньги… на интересах Государства Израиль - для меня это был кризис”.Яалон заявил, что у него “нет сомнений” в том, что Нетаниягу и его адвокат Давид Шимрон были вовлечены в сделку: “У меня нет никаких сомнений, и это следует расследовать”.Нетаниягу заявил: “Слова Буги - нонсенс, за ними ничего не стоит, и все очень скоро проясниться”. Министерство юстиции издало заявление, в котором говорится, что Нетаниягу не является подозреваемым по “делу 3000”.