Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Яалон: я расскажу все 17.05 07:13   MIGnews.com

Яалон: я расскажу все

Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон выступил с беспрецедентной угрозой в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Яалон угрожает “рассказать все” в случае, если по делу о покупке Израилем германских подлодок (”дело 3000”) не будут предъявлены обвинительные заключения.

Яалон, после того, как в прошлом распространял туманные намеки, фактически обвинили Нетаниягу во взяточничестве: “Мне известно о премьер-министрах в прошлом, которые были коррумпированы. Но поменять приоритеты, видеть, как премьер-министр предпочитает одни вещи другим...возможно даже зарабатывает на этом деньги… на интересах Государства Израиль - для меня это был кризис”.

Яалон заявил, что у него “нет сомнений” в том, что Нетаниягу и его адвокат Давид Шимрон были вовлечены в сделку: “У меня нет никаких сомнений, и это следует расследовать”.

Нетаниягу заявил: “Слова Буги - нонсенс, за ними ничего не стоит, и все очень скоро проясниться”. Министерство юстиции издало заявление, в котором говорится, что Нетаниягу не является подозреваемым по “делу 3000”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:39
Абу Мазен: Мы хотим свое государство, бок о бок с Израилем
07:36
Баргути перестал пить воду
07:12
В Лоде построят 17 000 новых квартир, школы и детсады
06:16
Минтранс работает: Шоссе №6 протянут на север
05:39
Chanel раскритиковали за бумеранг
04:16
Берлускони приговорили платить 2 млн. евро алиментов в месяц
03:49
Facebook оштрафовали на €150 000 за шпионаж
02:30
Названо самое загрязненное место в мире
01:25
Ученые рассказали о глобальных катастрофах будущего
23:32
В Китае собака нашла заживо похороненного ребенка
22:12
SpaceX запустила спутник, который обеспечит Wi-Fi
21:44
В Украине запретили георгиевскую ленточку
20:49
ХАМАС показал фото убийцы Мазена Фукаха
20:13
Трамп не возьмет Нетаниягу с собой к Стене Плача
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus