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скриншот с видео YouTube 18.05 07:34   MIGnews.com

Во Франции сформировано новое правительство

Во Франции объявлен состав нового правительства страны во главе с премьер-министром Эдуардом Филиппом.

В состав нового правительства вошли 22 человека: 11 мужчин и 11 женщин. Кабинет объединил представителей и разных политических сил, что было одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона.

Министром иностранных дел стал Жан-Ив Лё Дриан. До этого при Олланде он был министром обороны в трех правительствах подряд.

Военное же ведомство возглавила женщина, депутат от Европарламента от партии "Демократическое движение" Сильви Гулар, которая активно выступала в поддержку движения президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед".

Министерством внутренних дел будет руководить экс-мэр Лиона Жерар Коллон. Министром юстиции Министром юстиции Франции объявлен Франсуа Байру, лидер центристской партии "Демократическое движение".

Кресло министра экономики Франции займет депутат Национального собрания от партии "Республиканцы" Брюно Ле Мэр. Он имеет опыт работы государственным секретарем страны по европейским делам и министром по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

Первое заседание новый состав кабинета министров проведет в четверг, 18 мая.

15 мая прежний глава правительства Бернар Казнев передал полномочия своему преемнику – Эдуару Филиппу, которого назначил президент Франции Эмманюэль Макрон.


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